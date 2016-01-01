Мир в цифрах и эмоциях: от первого лица

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Flower Experience: цветочный взгляд на мир 1 января 2016

В нашем многообразном мире развитие культуры отношений между людьми становится весьма актуальным. Ведь на коммуникации основано все: современное искусство, флористика, современный дизайн, благотворительность, искусство века технологий и скоростей, декоративное искусство, цветочный дизайн и многое другое. Даже музыка без коммуникации теряет что-то важное, становится беднее и обыденнее. Мы все каждый день учимся этому сложному и нужному искусству. Кто-то идет на курсы флористики, где находит единомышленников, кто-то на показ мод, где модные дизайнеры творят чудеса, кто-то покупает комнатные растения, доставляя радость душе, а кто-то отправляется в лучшее путешествие своей жизни. Понять друг друга лучше нам помогают цветы фото, которых мы сохраняем на долгую память, тема культура и общение, которая располагает к беседе, новая коллекция одежды от именитого дизайнера, которые заставляют бороться за талию, новинки дизайна и новости музыки, которые просто радуют слух и зрение. Все это те аспекты нашей жизни, которые несут нам положительные эмоции и хорошее настроение. Мы помогаем вам найти свой собственный взгляд на жизнь. Радостный и позитивный – взгляд через прекрасный букет цветов. Какие цветы вы в него соберете совершенно не важно. Главное чтобы они вам нравились. И тогда найдется интересная выставка, можно даже сказать самая интересная выставка года. И где она состоится совершенно не принципиально, надо только посмотреть расписание выставок и найти нужную вам. Можно даже совершить путешествие онлайн в Художественный музей или в Концертный зал – современные интернет-технологии это позволяют. Составьте список – какие музеи вы хотели бы посетить в этом году. Уверяем что интересных выставок в разных уголках нашей планеты очень много. Мы постараемся собрать для вас самые интересные из них. Есть целые города музеи, есть фабрики музеи, где можно узнать много нового и интересного. И увести с собой на память фото музея и особенно запомнившихся экспонатов. И с ними тоже надо коммуницировать. Потому что взгляд – это тоже общение. И правильный взгляд на вещи очень важен. Есть еще одна очень важная часть нашей жизни, о которой мы будем вам рассказывать. Это благотворительные организации и благотворительные фонды. Благодаря людям, которые объединяются, чтобы делать добрые дела, спасать жизни и помогать тем, кто нуждается в поддержке, появляются улыбки, счастливый детский смех и надежда что все в нашей жизни будет хорошо. И тогда появится желание послушать новинки музыки, посетить картинную галерею, сделать красивый букет цветов, вырастить и подарить пожилой соседке комнатное растение, украсив его, так как советует Интернет флористика. А самое главное, появляется желание поговорить. Поговорить с другом, с соседом, с родным, с близким или даже с совершенно незнакомым человеком. Рассказать ему, как прекрасна жизнь. И что немаловажно, появится желание понять ближнего. А это значит, что все, что мы вместе делаем – не зря! Давайте смотреть на этот солнечный мир вместе!